Camisa 1 promove evento virtual em alusão ao Dia do Goleiro

Programação inclui bate-papo com profissionais, treino ao vivo e sorteios de brindes; atividade será neste sábado

A Escola de Goleiros Camisa 1, de Americana, vai promover neste sábado (24) um evento virtual em alusão ao Dia do Goleiro, comemorado em 26 de abril. Haverá um bate-papo com jogadores da posição e treinadores especialistas, além de um treino ao vivo com movimentos que podem ser realizados em casa e sorteios de brindes.

Daniel Fuzato, da Roma, é um dos convidados para a roda de conversa – Foto: Alex Ferreira / Camisa 1

Interessados podem acompanhar a programação a partir das 9h30, nas redes sociais da escola: Facebook (facebook.com/escola.goleiros) ou Instagram (@camisa1oficial). “A nossa equipe preparou uma programação muito legal”, disse Vander Batistella, diretor do projeto.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Três goleiros confirmaram presença: Daniel Fuzato, da Roma (Itália); Guilherme Pegorari, do Ituano; e Georgemy, do Vila Nova-GO. Todos tiveram sua formação na Camisa 1. “Três goleiros que estão em ascensão”, afirmou Batistella.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O evento ainda contará com a participação dos preparadores de goleiros Mauri Lima, do Grêmio; Rodrigo Bruns, do Red Bull Bragantino; e Beto Guastali, da Ponte Preta. Durante a programação, a escola vai sortear luvas, camiseta térmica, entre outros prêmios.