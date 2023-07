Camisa 1 leva 250 alunos ao jogo do Rio Branco

Acompanhados de professores e pais, crianças fizeram parte do 2º maior público do time na Bezinha

Duzentos e cinquenta alunos da Associação Camisa 1, que possui a Escola de Goleiros e a Camisa 1 Futebol, estiveram presentes no jogo do Rio Branco contra o Jabaquara, que terminou empatado em 3 a 3, na tarde desta quarta-feira (19), no estádio Décio Vitta, em Americana. As crianças estiveram acompanhadas dos profissionais do projeto social e de alguns pais.

Ao todo, 250 alunos da Camisa 1 estiveram no estádio – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A ação foi feita em conjunto entre o Rio Branco e a Camisa 1. Os alunos estiveram no setor da cativa e cantaram durante boa parte do jogo. Muitos, inclusive, foram a um estádio de futebol pela primeira vez. Para o coordenador da associação, Vander Batistella, é necessário voltar a criar um elo entre clube e torcedores jovens.

“É um dia especial nos projetos Camisa 1, um dia de férias escolares e as crianças tendo essa experiência. Muitos dos jovens nunca estiveram em um estádio de futebol, então tenho certeza que é um dia inesquecível para eles, curtindo o jogo, com um time tradicional da nossa cidade”, disse.

Alunos prestigiaram o empate do Rio Branco com o Jabaquara – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

“Esse elo com as crianças, com os jovens de hoje, tem que voltar a se criar dentro de Americana, a valorizar o clube da sua cidade. A gente agradece ao Rio Branco e toda a equipe Camisa 1 que se mobilizou para estarmos aqui com mais de 250 alunos”, completou Vander.

A participação das crianças ajudou o Tigre a conseguir o segundo melhor público do clube nesta temporada, jogando em casa. Ao todo, foram 1.041 pessoas presentes no Décio Vita nesta quarta. O maior público deste ano até o momento foi de 1.468 torcedores, no dérbi contra o União Barbarense, pela primeira fase.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.