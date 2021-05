Camisa 1 Futebol realiza lançamento de seu 2º ano neste sábado

O projeto Camisa 1 Futebol, de Americana, realiza neste sábado (15), a partir das 9 horas, o lançamento oficial de seu segundo ano de atividades, que conta com recursos provenientes da Lei de Incentivo ao Esporte do Estado de São Paulo.

Evento será realizado neste sábado – Foto: Divulgação

No evento, que será na sede do projeto, no Campo do Laranja, na Ruas das Castanheiras, 60, no Jardim São Paulo, haverá também apresentação da metodologia de trabalho e entrega de materiais esportivos, de acordo com Vander Batistela, idealizador e coordenador do Camisa 1 Futebol.

“Poderemos entregar uma cota de materiais vinda da secretaria do Estado, através da Lei de Incentivo, juntamente com as empresas que são patrocinadoras desse projeto”, comentou.

Segundo ele, o projeto atingiu diversas realizações no ano passado, mas tem novas metas para buscar em 2021.

“Grandes vitórias já aconteceram no nosso projeto, como a reforma total de dois vestiários, além de banco de reservas, reforma do gramado, reforma dos gols, construção de gols móveis, bancos novos, bebedouro novo, quadra de areia, alambrado, pintura geral em todo o espaço e muitas coisas ainda virão como melhorias, como a troca total dos telhados e a construção de um grande telhado de 250 m², além de um sistema de irrigação”, destacou Vander.

Além dos objetivos citados, também estão previstas para este ano a construção de uma secretaria para o espaço e a reforma total do almoxarifado existente nas instalações.