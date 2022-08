Camisa 1 Futebol abre mais 120 vagas em novo projeto social

Parceria com a Goodyear permitiu ampliar de 300 para 420 o número de jovens atendidos - Foto: Divulgação

O programa social Camisa 1 Futebol, patrocinado pela Goodyear através da lei de incentivo fiscal, abre neste sábado (6), às 8h30, na sede da Escola de Goleiros, mais 120 vagas para jovens de 7 a 14 anos que desejam praticar atividade física por meio do futebol em todas as posições, de goleiro ao atacante.

As aulas serão realizadas às terças-feiras, quintas e sábados, nos períodos da manhã e tarde, nas duas sedes da Organização: na rua Bahia s/n – Chácara Machadinho; e na rua das Castanheiras, 60, Jardim São Paulo, em Americana. A inscrição deve ser realizada através do telefone: (19) 99273.2990.

As aulas terão início neste sábado e o projeto será apresentado para a comunidade. Com o apoio da Goodyear, empresa com unidade industrial em Americana, foi possível aumentar o número de alunos atendidos pela organização Camisa 1 de 300 para 420 jovens apaixonados por futebol.

“São mais 120 jovens que junto com a nossa equipe receberão todo o nosso conhecimento sobre o futebol, mas também sem esquecer de oferecer através do esporte educação, civilidade entre outras atividades que realizamos por aqui. Ficamos felizes em ter a Goodyear como parceira neste projeto”, disse Vander, idealizador da Camisa 1.

A Organização Camisa 1 realiza desde 2019, o projeto Camisa 1 Futebol, que atende 150 alunos no campo do Jardim São Paulo, através de lei de incentivo ao Esporte Estadual. Este novo projeto é também inteiramente gratuito e chega à Camisa 1 por meio da lei do incentivo ao esporte do Governo Federal. A partir de agora, a Organização Camisa 1 é composta por três projetos: Escola de Goleiros, Camisa 1 Futebol Estadual e Camisa 1 Futebol Federal.