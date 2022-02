Camisa 1 entrega material para a temporada 2022

A Escola de Goleiros Camisa 1, de Americana, realizou nesta quarta-feira a entrega do material esportivo que será utilizado por alunos e professores ao longo da temporada 2022.

Uniformes e acessórios foram distribuídos para os alunos e os professores – Foto: Alex Ferreira

O kit dos alunos do projeto oferece calça, camisa de goleiro e luva, enquanto que o dos professores é composto pelo uniforme e a chuteira.

“Agradecemos o apoio de a Secretaria Estadual do Esporte. Através da Lei de Incentivo ao Esporte, conseguimos dar continuidade ao projeto Escola de Goleiros. Lembramos também de todos os apoiadores e pais que contribuem para a continuidade da escola”, disse Vander Batistella, idealizador do projeto.

As aulas na Camisa 1 são gratuitas e ocorrem às segundas, quartas e sextas-feiras, de manhã e de tarde. Podem participar do projeto meninos e meninas com idade entre 7 e 17 anos.

Além da Secretaria Estadual de Esportes, o projeto tem o apoio da prefeitura.