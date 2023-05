Camisa 1 arrecada 8,6 mil litros de leite em campanha solidária

Ação fez parte das comemorações do mês do goleiro, celebrado em abril; 11 entidades receberam doações

Cerca de 400 alunos que fazem parte dos projetos para goleiros e jogadores de linha participaram da ação - Foto: Divulgação

A Associação Camisa 1, que abrange os projetos sociais Escola de Goleiros e Camisa 1 Futebol, em Americana, arrecadou 8,6 mil litros de leite na 7ª edição do Camisa 1 Solidário. A campanha foi realizada durante todo o mês de abril, como parte das comemorações pelo dia do goleiro, no dia 26.

Cerca de 400 alunos que fazem parte dos projetos para goleiros e jogadores de linha participaram da ação. O montante foi arrecadado após os jovens realizarem mutirões entre as famílias, além de pedir para os vizinhos e amigos. De acordo com a Camisa 1, 11 entidades receberam as doações.

Além de algumas famílias de alunos, foram beneficiados o Lar São Vicente de Paulo de Americana e Santa Bárbara d’Oeste; Benaiah; Coasseje; Hospital e Creche Seara; Casa de Repouso Mais Amor; Casa da Criança de Santa Bárbara; Aama (Acolhimento de Criança e Adolescente de Americana); CPC (Centro de Prevenção à Cegueira) e o Fundo Social de Solidariedade de Americana.

Doação beneficiou 11 entidades de Americana e Santa Bárbara – Foto: Divulgação

“Só temos a agradecer a todos alunos, pais, amigos, diretoria e equipe Camisa 1, por tanto empenho e compromisso com nossa campanha. Estamos muito felizes, pois estamos ajudando muitas pessoas, essa corrente do bem nos faz pensar que estamos no caminho certo, ajudando pessoas e educando nossos jovens e que é possível olhar para o próximo”, disse o coordenador dos projetos Camisa 1, Vander Batistela.

Ainda no mês do goleiro, a Camisa 1 realizou uma surpresa aos alunos e presenteou cada jovem da Escola de Goleiros com um par de luvas. Além disso, na última sexta-feira (28), houve o anúncio de que o projeto receberá uma verba de R$ 500 mil para a implantação de gramado sintético no Campo do Laranja, localizado no Jardim São Paulo, em Americana, onde acontecem os treinos do Camisa 1 Futebol. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco