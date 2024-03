Em Americana, Camisa 1 abre inscrições para Duelo Goleiro Solidário 

Estão abertas as inscrições para a edição de 2024 do Duelo Goleiro Solidário, promovido pela Escola de Goleiros Camisa 1, de Americana. A ação será no dia 21 de abril, às 14h, na sede do projeto, no bairro Chácara Machadinho II, e tem o objetivo de arrecadar sete mil litros de leite.

No evento podem participar pessoas de sete a 70 anos, que serão competirão em categorias de acordo com a idade. Além da premiação por categoria, os vencedores do Duelo Solidário ganharão troféus e luvas. Apesar da disputa entre goleiros, o foco do evento é a solidariedade.

Escola de Goleiros Camisa 1 faz 18 anos – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A Camisa 1 promove a arrecadação de leite, que será destinado a entidades assistenciais de Americana e região. No ano passado, a campanha resultou em 8.600 litros arrecadados e ajudou 11 entidades, incluindo Benaiah, Lar São Vicente de Paulo de Americana, assim como o Fundo Social de Solidariedade do município. Neste ano, a meta inicial é de sete mil litros.

O coordenador dos projetos Camisa 1, Vander Batistella, ressaltou a importância social da ação. “Eu digo que o final tem um significado muito maior, porque os alunos vão conosco para descarregar o caminhão e entregam as doações. Isso vale muito, poder estender a mão e ajudar”, disse. As inscrições estão abertas pelo telefone (19) 99273-2990, com valor de R$ 95 e dois litros de leite para a doação.

Além disso, interessados em doar podem levar o leite até as unidades da Camisa 1, tanto na Escola de Goleiros quanto na Camisa 1 Futebol. Elas ficam na Rua Bahia, sem número, Chácara Machadinho II; e na Rua das Castanheiras, 60, Jardim São Paulo, respectivamente.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.