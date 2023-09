Camisa 1 abre inscrições para 8º Duelo da Madrugada

De acordo com o idealizador da Camisa 1, Vander Batistela, a expectativa é reunir até 250 participantes - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A Escola de Goleiros Camisa 1 está com inscrições abertas para a 8ª edição do Duelo da Madrugada. Neste ano, o evento celebra os 18 anos do projeto, no dia 10 de novembro, na sede da escola, em Americana, e conta com a participação de atletas de todas as idades.

Podem se inscrever pessoas de 7 a 70 anos. Ao longo do evento, os goleiros serão divididos por categorias, iniciando as atividades os mais jovens. De acordo com o idealizador da Camisa 1, Vander Batistela, a expectativa é reunir até 250 participantes.

“Para nós, da equipe Camisa 1, é uma alegria muito grande estar vivendo esse momento e fazer o melhor possível para que tudo ocorra da melhor forma A expectativa é que de 220 a 250 atletas venham. Vamos ter oito categorias, dos menores aos mais velhos”, disse.

As inscrições estarão abertas até o dia 30 de outubro ou enquanto houver vagas disponíveis. O valor é de R$ 90, incluindo um kit da competição com camisa do evento. Todo o valor arrecadado será destinado para a própria Escola de Goleiros. Atualmente, o projeto conta com 150 alunos goleiros, além de outros 270 que fazem parte do projeto de futebol de linha.

“Cada competidor ganha camisa oficial do evento, além da premiação, como troféu e luvas. O que se arrecada no evento é revertido para a própria escola e isso será usado na manutenção de todo o espaço que a gente tem ”, explicou Vander.

Inscrição

Interessados devem entrar em contato com o telefone (19) 99273-2990 ou pelo endereço de e-mail futbolagol@yahoo.com.br. Também é possível ir diretamente à secretaria da Escola de Goleiros, localizada na Rua Bahia, sem número, no bairro Chácara Machadinho II, em Americana.