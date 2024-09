Camisa 1 abre 120 vagas gratuitas para projeto de futebol em Americana

A Camisa 1 tem 120 vagas abertas para o terceiro ano do projeto de futebol de linha da associação. Todas as oportunidades serão preenchidas neste sábado (14), a partir das 8h, na sede da Escola de Goleiros, na Rua Bahia, sem número, no bairro Chácara Machadinho, em Americana.

As vagas são destinadas a meninos e meninas nascidos entre 2011 e 2017, sendo que 50% das oportunidades serão ocupadas por crianças que estejam matriculadas na rede pública de ensino fundamental. As aulas acontecerão às terças, quintas e sábados.

Camisa 1, em Americana, abre 120 vagas para projeto de futebol – Foto: Camisa 1/Divulgação

O projeto é viabilizado por meio da LIE (Lei de Incentivo ao Esporte), do governo federal, e tem validade de 12 meses. Para a realização do terceiro ano, a Camisa 1 contou com o apoio da Goodyear, Banco Sofisa e McDonald’s.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“É uma oportunidade que a gente dá para as crianças que sonham em ser atleta de futebol, de ter um trabalho de qualidade. Os meninos vão ganhar uniforme, chuteira, e isso eu entendo que é a Camisa 1 proporcionando coisas boas, que vão trazer benefícios ao crescimento dos alunos, à evolução técnica do futebol, mas também no crescimento como pessoa”, disse o coordenador da Camisa 1, Vander Batistella.

Como participar

A distribuição das vagas será feita por ordem de chegada. A partir das 8h, senhas serão entregues pela escola para a inscrição no projeto. Para participar é necessário apresentar declaração escolar, RG ou CPF, comprovante de endereço, assim como uma foto 3×4.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Para o início das aulas, os alunos serão divididos em quatro turmas, sendo duas durante a manhã e outras duas à tarde. A turma das 8h terá nascidos em 2015, 2016 e 2017, enquanto a turma das 9h contará com atletas de 2012, 2013 e 2014.

Durante a tarde, a turma das 14h30 terá alunos nascidos em 2011, 2012 e 2013. Às 16h, por fim, irão treinar os atletas nascidos em 2014, 2015, 2016 e 2017.

“Os meninos vão crescendo e aprendendo os valores de conviver em grupo, um ajudar o outro, isso faz muito sentido e é o que a gente faz para o projeto de futebol também, assim como é a Escola de Goleiros. É um projeto semelhante e que agrega valor na vida do aluno”, completou Vander.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.