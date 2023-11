Caminhada da Longevidade acontece neste sábado, em Americana

Ação no Jardim Botânico tem o objetivo de incentivar os cuidados com a saúde

Acontece neste sábado (11), às 7h, a primeira edição da Caminhada da Longevidade, no Jardim Botânico de Americana. O objetivo da ação é incentivar as pessoas a viverem com maior qualidade, cuidando da saúde.

O local contará com aferição de pressão, teste de audição e diabetes, assim como alongamento antes da caminhada. A idealizadora do evento é a fonoaudióloga Jane Barbosa. Para ela, o intuito é impactar quem ainda não está na terceira idade.

Caminhada acontece neste sábado – Foto: Divulgação

“Tivemos a ideia de criar esse projeto justamente para conscientizar as pessoas que ainda não estão na terceira idade para cuidar da saúde, através da alimentação, atividade física e cuidados preventivos que a gente precisa ter. Para que a gente chegue na terceira idade com qualidade de vida”, disse.

Nesta sexta-feira (10) foi celebrado o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez. De acordo com Jane, a perda auditiva não tem cura, mas pode ser prevenida através de algumas ações. Por conta disso, o evento contará com duas fonoaudiólogas que ajudarão nos exames. A ação com profissionais da saúde será das 7h às 8h30.

“Nós teremos fonoaudiólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, médicos para a verificação da insulina e enfermeiras para a verificação da pressão”, explicou.

O alongamento terá início às 8h30 e, depois, haverá a caminhada simbólica de duas voltas no Jardim Botânico. Após a caminhada, haverá um café da manhã para os participantes do evento.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.