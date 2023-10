A Câmara de Americana aprovou por unanimidade nesta terça-feira (17), em primeira discussão, a implementação do programa “Atleta do Futuro” no município. Em parceria com o Sesi, o projeto tem o objetivo de promover aulas de atletismo, ciclismo, tênis de mesa e futebol para 200 crianças e jovens entre 6 e 17 anos.

O projeto de lei para viabilizar o convênio foi protocolado pela prefeitura no dia 3 de outubro. A segunda e última votação, que sacramentará a autorização para a que o programa entre em vigor, será na próxima terça-feira (24), quando acontece nova sessão do legislativo.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A parceria funcionará na modalidade de transferência de tecnologia. Ou seja, a prefeitura irá ceder professores para atuar nas modalidades, assim como instalações para prática de atletismo, ciclismo e tênis de mesa. Por outro lado, o futebol será desenvolvido nas estruturas do Sesi.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Caberá também à instituição o fornecimento de uniformes aos alunos, assim como o treinamento dos profissionais envolvidos com a metodologia do “Atleta do Futuro”.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

O programa, inclusive, ajudou a alavancar a carreira do velocista Felipe Bardi. Hoje, o americanense é o homem mais rápido do Brasil na prova de 100 metros rasos do atletismo, com a marca de 9s96.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.