Buscando encostar nos líderes, Rio Branco recebe Nacional neste sábado 

Tigre vem de vitória contra o América no meio de semana; duelo em casa é o último antes do dérbi

O Rio Branco tem a oportunidade de encostar nos líderes do Campeonato Paulista da Série A4 neste sábado (2). Às 15h, no estádio Décio Vitta, em Americana, a bola rola para o Tigre enfrentar o Nacional, em jogo válido pela nona rodada da competição. A partida é a última antes do dérbi diante do União Barbarense.

Rio Branco busca emplacar segunda vitória consecutiva na A4 – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Vindo de vitória por 2 a 0 contra o América no meio de semana, o Rio Branco tem 13 pontos e ocupa a 5ª colocação na tabela. Em caso de vitória, chegará a 16 e poderá encostar nos líderes do torneio, isso porque Francana, XV de Jaú e Barretos possuem 17 pontos e são os três primeiros colocados, respectivamente.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em caso de tropeço, o Tigre poderá ser ultrapassado por Vocem, Taquaritinga e União Barbarense, mas não há chance de deixar o G8 nesta rodada. Para enfrentar o Nacional, o técnico Valmir Israel terá de modificar o time em relação ao último jogo. Isso porque o atacante Felipe Muranga recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Além disso, o zagueiro Ricardo Nascimento, com problemas físicos, ficou fora das duas últimas partidas e ainda é dúvida. Assim, Paim deverá continuar sendo o titular na zaga, com Guilherme Aguiar na lateral esquerda. Já para a vaga de Muranga, a tendência é que Bruninho seja o escolhido e comece o jogo entre os 11 iniciais.

Provável escalação

Dessa forma, o Tigre poderá ir a campo com Eder; Guilherme Gusso, Gustavo Brandão, Paim e Guilherme Aguiar; Kayllan, Grigor e Gui Marques; Bruninho, Carlos Iury e David Batista. No entanto, Kayllan, Grigor e Gui Marques estão pendurados com dois cartões amarelos e, em caso de nova advertência, ficarão de fora no dérbi diante do União Barbarense, na quarta-feira (6), fora de casa.

Felipe Muranga, ao lado do árbitro, cumprirá suspensão diante do Nacional – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Do outro lado, o Nacional não vence há três jogos. Na última rodada empatou com o Taquaritinga e ficou na 11ª posição, com oito pontos. A equipe da capital paulista precisa reencontrar o caminho das vitórias para se aproximar do grupo que se classifica ao mata-mata, que atualmente está a quatro pontos de distância.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.