Bruxela vence o São Roque nos pênaltis e é bicampeão do Amador de Americana

Equipe conquistou o título do Gigantão após empate em 0 a 0 no tempo normal e partida atrasada por conta da chuva

Elenco do Bruxela com a taça do Gigantão - Foto: Marlon Oliveira/Prefeitura de Americana

O São Jerônimo/Bruxela é bicampeão amador de Americana. Neste sábado (7), a equipe faturou o título do Gigantão – atual nome do campeonato municipal de futebol – ao superar o São Roque nos pênaltis, após empate em 0 a 0 no tempo normal e partida atrasada por conta da chuva. O confronto aconteceu no estádio Décio Vitta.

Nas cobranças de pênaltis, o Bruxela venceu por 4 a 2. Guto, Felipinho, Vitor e Luizinho converteram para a equipe, enquanto Juninho parou na defesa do goleiro Schumacher.

Pelo lado do São Roque, Caio Tanque e Alê balançaram a rede, mas Romário e Pavanelli bateram no travessão e para fora, respectivamente.

O time campeão, treinado por Cris Lenda, entrou em campo com: Matheus, Pablo, Luis Eleoterio, Juninho, Guizi, Daniel, Teco, Guto, Luizinho, Vinícius e Felipinho.

Do outro lado, os titulares escalados pelo técnico André Moura foram: Schumacher, Rafinha, Tauan, Crepaldi, Pavanelli, Gustavo, Romário, Alê, Valivia, Caio Tanque e Bruninho.

As duas equipes chegaram invictas à decisão e terminaram a competição da mesma forma. Apesar de não ter ficado com o troféu, o São Roque não perdeu nenhuma partida com a bola rolando no torneio.

Essa foi a terceira vez que o time perdeu uma final nos pênaltis. A equipe, que já levantou a taça do Amador em 2017, já tinha passado por essa situação em 2016 e 2019.

O Bruxela, por sua vez, alcançou o bicampeonato num período de dois anos. O time havia conquistado seu primeiro troféu em 2021.

Campanha

No campeonato deste ano, que teve organização da Secretaria Municipal de Esportes, o Bruxela terminou a primeira fase como líder do Grupo C, com uma campanha de três vitórias em quatro jogos.

Na sequência, bateu o River Plate por 2 a 0 nas quartas de final. Os agora campeões repetiram o placar na semifinal, contra o Descubra.