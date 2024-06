Brenno Presotto projeta Copa Paulista para o Rio Branco: ‘Temos de pensar fase por fase’

Apesar de manter os pés no chão, gerente de futebol do Tigre entende que elenco é qualificado

O gerente de futebol do Rio Branco, Brenno Presotto, projeta com cautela a participação da equipe na Copa Paulista, que começa neste sábado (15), às 15h, contra o Primavera, no estádio Décio Vitta, em Americana. Em entrevista coletiva realizada nesta quarta-feira (12), o diretor afirmou que o clube tem de “pensar fase por fase”.

Apesar disso, entende que o Tigre chega com moral à competição, após conquistar o título do Campeonato Paulista Série A4 e, consequentemente, o acesso à Série A3 do estadual. Para a competição, o clube manteve jogadores importantes, como o zagueiro Paim, os volantes Grigor e Kayllan, assim como os atacantes Felipe Muranga, Vitinho e Vagninho.

Brenno Presotto ressalta que primeiro objetivo é passar da fase de grupos – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

“A expectativa é a melhor possível, de fazer uma boa competição, até porque nós permanecemos com alguns atletas da conquista da Série A4 e chegaram novos atletas, que já têm experiência no Estado de São Paulo. Temos de pensar fase por fase, primeiro ponto é classificar e o segundo ir para uma eliminatória”, disse Brenno.

O Tigre faz parte do Grupo 4, ao lado de Capivariano, Primavera, Red Bull Bragantino e São Bento – todos times de divisões acima da Série A4. Por conta disso, possuem orçamentos superiores ao do Rio Branco. Brenno afirmou que a meta é fazer uma boa competição, sem especificar até onde espera que a equipe chegue.

“O título da Série A4, que era o principal objetivo do ano, já foi conquistado. Hoje temos um orçamento reduzido e nem se compara com outras equipes”, explicou.

Elenco com jovens

Apesar de ainda não ter oficializado todos os jogadores, o elenco do Tigre deve ter de 22 a 25 jogadores, conforme apuração do LIBERAL. Além dos atletas renovados e novos contratados, jovens das categorias de base foram promovidos. Entre eles estão o lateral-esquerdo Murilo Natanael, o zagueiro Murilo Câmara e o atacante Erik.

“Que o torcedor venha ao Décio Vitta para acompanhar essa retomada do Tigre. É um retorno com prestígio, porque somos atuais campeões da Série A4. Vão ser jogos bons, qualificados, contra equipes diferentes, que há muito tempo o Rio Branco não enfrentava”, finalizou Brenno Presotto.