Brasileirão começa neste sábado com sete nomes da Região do Polo Têxtil em ação

Após o término das principais competições estaduais do País, o Campeonato Brasileiro enfim está de volta. Neste sábado (13), a competição tem início com 20 clubes buscando chegar em dezembro com o sentimento de dever cumprido – seja gritar “é campeão” ou escapar do rebaixamento à segunda divisão. Para a primeira rodada, a RPT (Região do Polo Têxtil) conta com seis atletas e um integrante de comissão técnica na elite.

Do montante de jogadores, aquele com maior destaque é Gustavo Scarpa, de Hortolândia. Além dele, estão na disputa Zé Marcos e Léo Aragão, de Americana; Guilherme Biro e Rafael Ratão, de Sumaré; assim como Giovane, de Santa Bárbara d’Oeste. O auxiliar técnico Fábio Matias, do Botafogo, também barbarense, é outro que estará no Brasileirão.

Dos cinco municípios que fazem parte da região, apenas Nova Odessa não tem representantes na competição.

Gustavo Scarpa, de Hortolândia, comanda o meio do Atlético-MG – Foto: Pedro Souza / Atlético-MG

Gustavo Scarpa foi contratado neste ano pelo Atlético-MG para ser um dos principais nomes da equipe. O meio-campista de 30 anos retorna ao Brasil após passagens pelo futebol europeu. Seu melhor momento foi vestindo a camisa do Palmeiras, onde conquistou duas Libertadores da América, dois Campeonatos Brasileiros, uma Copa do Brasil e dois Campeonatos Paulistas. Em 2022, foi eleito Craque do Brasileirão.

Natural de Americana, o zagueiro Zé Marcos começa o Nacional como peça chave no setor defensivo do Juventude. Aos 26 anos, já soma 16 jogos na temporada de 2024 e um gol marcado, contra o Internacional, pela semifinal do Campeonato Gaúcho. Na ocasião, sua equipe avançou para a final contra o Grêmio e foi vice-campeã. O defensor iniciou na base do Paulínia e já atuou em clubes da Sérvia e de Montenegro.

Zé Marcos em ação pelo Juventude, de Caxias do Sul – Foto: Maxi Franzoni / Agif – Agência de Fotografias / Estadão Conteúdo

O atacante barbarense Giovane, 20, e o meia de Sumaré Guilherme Biro, 19, são promessas do Corinthians e se destacaram no ano passado durante o Sul-Americano Sub-20. Já Rafael Ratão, de 28 anos, passou pelo futebol asiático, europeu e hoje é peça importante no Bahia, somando cinco gols na temporada. O goleiro Léo Aragão, por fim, é uma das opções da meta do Cruzeiro para a competição. Ele iniciou sua trajetória na Escola de Goleiros Camisa 1, de Americana.

Favoritos

Campeão nos últimos dois anos, o Palmeiras emerge como favorito a conquistar o Brasileirão mais uma vez. Para impedir a hegemonia alviverde, Flamengo e Atlético-MG são os principais concorrentes.

Internacional, Fluminense, São Paulo e Corinthians são equipes que possuem bons elencos e podem surpreender. Por outro lado, a ausência mais sentida será do Santos, que jogará a Série B pela primeira vez na história.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.