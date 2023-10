Brasil vence a Colômbia com gol de Guilherme Biro e vai à semifinal

Morador de Sumaré e promessa do Corinthians, meia marcou o primeiro do triunfo por 2 a 0 no Chile

A seleção brasileira de futebol garantiu nesta quinta-feira sua vaga nas semifinais da modalidade na disputa dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile.

Guilherme Biro marcou o primeiro do Brasil nesta quinta – Foto: Lesley Ribeiro / CBF

Com gols de Guilherme Biro, morador de Sumaré, promessa do Corinthians, e do meia Gabriel Pirani, do Santos, que está emprestado ao DC United, do Estados Unidos, a seleção Sub-23 do técnico Ramon Menezes bateu a colômbia por 2 a 0.

A classificação vem com uma rodada de antecedência e o Brasil lidera o Grupo B, com seis pontos conquistados em dois jogos.

Para confirmar e garantir a liderança, a equipe ainda enfrenta no domingo a seleção de Honduras, às 18h, encerrando a primeira fase da modalidade no Pan de Santiago.