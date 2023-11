Meia é morador de Sumaré e joga no Corinthians; jogo ficou em 1 a 1, com vitória brasileira nos pênaltis

Com Guilherme Biro, morador de Sumaré, o futebol masculino subiu no topo pódio dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, após 36 anos sem o ouro.

Guilherme Biro é morador de Sumaré – Foto: Lesley Ribeiro / CBF

Mas o jogo neste sábado (4) foi um sufoco. A seleção saiu perdendo do Chile, dono da casa, na final da modalidade, com gol de Guerrero, aos 42 minutos do primeiro tempo. O empate em 1 a 1 saiu com Ronald, de cabeça, somente aos 38 do segundo.

A partida foi para a prorrogação e nada de gols após 30 minutos. Nos pênaltis, o goleiro Mycael, do Athletico-PR, defendeu uma cobrança e ainda cobrou com perfeição para fechar a disputa em 4 a 2.

Guilherme Biro

Guilherme Biro nasceu em Campinas, mas é morador de Sumaré, onde passou a maior parte da vida. O meia de 19 anos é jogador do Corinthians, clube no qual integra o elenco profissional.