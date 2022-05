Betão vê problema na defesa e aposta em reação do Rio Branco

Após a derrota do Rio Branco para a Itapirense no último final de semana, por 3 a 2, fora de casa, em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha, o técnico Betão Alcântara lamentou o resultado e os erros do time americanense.

No entanto, ele aposta em uma rápida reação da equipe para o próximo jogo, que será no sábado, às 15h, contra o Amparo, no Décio Vitta, em Americana.

Betão Alcântara já retomou treinamentos visando a próxima partida – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

“Os jogadores sabem da força que tem o grupo, do potencial que tem o time, é uma derrota que não vai nos abalar. Nós vamos trabalhar firme, trabalhar duro, para reabilitar no sábado aqui, contra o Amparo, que é a nossa necessidade e o desejo de todos”, disse o treinador.

Na partida em Itapira, o Tigre, que chegou a virar para 2 a 1 mas não segurou o resultado, sofreu com as bolas alçadas na área. Todos os gols saíram desta forma, sendo que dois deles tiveram origem em lances de bola parada.

“Nós tivemos uma deficiência muito grande na marcação, os jogadores têm trabalhado essa bola, mas no primeiro gol ela passou baixa, passou no primeiro pau, nós cobramos os jogadores hoje [segunda-feira]. O segundo foi uma sucessão de erros, fizemos uma falta desnecessária, houve um número exagerado de atletas na barreira, despovoamos a área. No terceiro, uma saída de bola nossa errada, nós demos a bola para o adversário”, explicou o comandante.

“Eu vejo mais erros que acontecem, não é uma coisa crônica e nem corriqueira, tanto é que foi conversado com os atletas hoje sobre isso, nós vamos trabalhar durante a semana essa bola parada aí, para que esses erros não ocorram novamente”, completou o treinador.

Com o resultado negativo, o Tigre seguiu com quatro pontos no certame, mas caiu da primeira para a quarta colocação. A Itapirense, que segue invicta, foi a sete pontos e lidera isolada.

LATERAL

Na partida em Itapira, o atacante Fabrício jogou improvisado na lateral direita e pode seguir na função, até que o clube anuncie alguma contratação para a posição.

Enquanto o lateral de ofício Léo Caboclo está lesionado e deve seguir fora por mais alguns dias, o recém-contratado Ynaiã fez apenas um jogo no Rio Branco e já foi embora, em função de uma cláusula em seu contrato que lhe permitia sair em caso de melhor oferta.

Questionado sobre o assunto, Betão afirmou que o Tigre está no mercado para contratar outro jogador da posição, mas que por enquanto não há nenhuma definição sobre isso.