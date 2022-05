Betão comemora vitória do Tigre, mas já mira jogo de ‘seis pontos’

Após a vitória por 3 a 0 sobre o Paulista, no fim de semana, no estádio Décio Vitta, em Americana, o Rio Branco já retomou os trabalhos visando a preparação para o duelo do próximo sábado (7), contra a Itapirense, pela terceira rodada do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha.

Em entrevista ao LIBERAL, o técnico Betão Alcântara destacou o triunfo sobre o time de Jundiaí, que levou o Tigre à liderança do Grupo 4, com quatro pontos.

Elenco do Rio Branco nos vestiários do estádio Décio Vitta, após a vitória do último sábado – Foto: Thiago Barreto / Rio Branco

“Em relação ao último jogo, acredito que foi uma partida complicada, com um adversário forte, mas tivemos a postura que se exige pra um campeonato tão complexo. Conseguimos marcar forte, pressionando o adversário e, quando tivemos que construir desde o campo de defesa, também fizemos com qualidade”, comentou o treinador.

No jogo da próxima rodada, em Itapira, a equipe americanense tem a possibilidade de se isolar na liderança da competição estadual, visto que a Itapirense aparece na segunda colocação da chave, com os mesmos quatro pontos do Tigre, mas fica atrás no saldo de gols.

“Temos que manter os pés no chão, foi dado somente o segundo passo, mas estamos no caminho certo. O próximo jogo é mais difícil ainda, por ser fora de casa e contra o vice-líder. Temos a grande chance de nos isolarmos na liderança, pois é um jogo de ‘seis pontos'”, disse Betão.

O elenco do Rio Branco segue nesta semana o cronograma de treinos alternados, com um dia de trabalhos em dois períodos e outro com atividades em somente uma parte do dia. “A preparação será a melhor possível, para buscarmos o resultado que pode nos dar a liderança isolada, sempre respeitando, e muito, os nossos adversários”, finalizou o técnico.