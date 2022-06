Betão Alcântara destaca evolução do Tigre após mais uma vitória na Bezinha

Após mais um triunfo do Rio Branco na disputa do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha, contra o Independente, por 1 a 0, no último final de semana, em Americana, o técnico Betão Alcântara destacou a evolução da equipe ao longo da competição estadual.

Ao LIBERAL, ele comentou nesta segunda-feira sobre o foco na correção de alguns erros pontuais que a equipe vinha apresentando no início da Bezinha, como as bolas aéreas defensivas, que já renderam alguns gols aos adversários.

Técnico Betão Alcântara corrigiu problemas com as bolas aéreas no Tigre – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

“A gente tem focado bastante, nas últimas duas ou três semanas, mais no trabalho específico, de fundamento, de melhorar o último terço do campo, que são os cruzamentos, as finalizações. Graças a este tipo de trabalho, nós melhoramos bastante o setor defensivo, já não estamos sofrendo tanto na bola aérea, já é o segundo jogo que nós não temos este tipo de problema”, enfatizou o treinador.

Outro ponto importante do trabalho realizado no Rio Branco, ainda de acordo com Betão, é o entrosamento do grupo de jogadores em campo, bem como a assimilação do que é passado nos treinos.

“Acredito que a parte tática já está encaixada, a equipe já se conhece, já sabe como vai jogar, o padrão de jogo está aparecendo a cada partida, isso é um ponto bastante positivo”, finalizou.

O próximo adversário do Rio Branco será o time do Paulista, em jogo marcado para o próximo sábado, às 15h, no Dr. Jayme Pinheiro de Ulhoa Cintra, em Jundiaí, pela sétima rodada da Bezinha, a segunda do segundo turno da fase de grupos.

No fim de semana, após a vitória sobre o time de Limeira no Décio Vitta, o Tigre chegou a assumir provisoriamente a liderança do Grupo 4 da Bezinha, com seus 13 pontos.

No entanto, no domingo a Itapirense, que havia começado a rodada na frente, goleou o União São João, em Araras, por 5 a 1, retomando a primeira posição da chave, com 14 pontos, empurrando a equipe americanense de novo para a segunda colocação.