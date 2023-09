‘Berço’ do homem mais rápido do Brasil, Americana vive reestruturação no atletismo

Pista de atletismo do Centro Cívico: sem aulas neste momento - Foto: Claudeci Junior/Liberal

Americana se dá ao luxo de dizer que é berço do homem mais rápido do Brasil, com Felipe Bardi sendo o detentor da melhor marca da história do País nos 100 metros rasos do atletismo. Como reflexo do recorde, é natural que mais pessoas se interessem pela modalidade e busquem a prática dele, especialmente os mais jovens. Em meio ao bom momento do velocista, o município passa por uma reestruturação no atletismo.

Aos 24 anos, Bardi bateu o recorde com o tempo de 9s96, no dia 9 deste mês, superando a marca de Erik Cardoso (9s97), que havia quebrado a marca de Robson Caetano (10s), recordista por 35 anos. Nesta quinta-feira (21), o americanense foi convocado pela CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo) para defender o País nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, no fim de outubro.

Em Americana, havia o projeto Velozes em Ação, anunciado em 2021 e que proporcionava aulas de atletismo no Centro Cívico. No entanto, foi finalizado no fim do ano passado. De acordo com a prefeitura, o objetivo foi reestruturar a modalidade no município, que voltará a ter aulas no próximo mês para crianças de 7 a 14 anos. Além do atletismo, futsal e vôlei feminino também serão retomados.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Para o professor do antigo projeto, Jessé Carlos da Silva, o feito de Bardi pode trazer maior procura ao atletismo. “É uma modalidade que não tem tanta visibilidade, o pessoal foca mais no futebol. Acredito que agora, com mais essa visibilidade que traz o nome do Felipe, vai ter uma procura maior”, explica. A partir de outubro, ainda com data de início a ser definida, as aulas voltarão a acontecer no Centro Cívico.

Agora, o professor concursado Allan Fechi estará à frente do projeto. “As expectativas são ótimas. O atletismo é uma modalidade que trabalha com habilidades motoras básicas e fundamentais, como correr, saltar, arremessar e muita coordenação motora. Existia um projeto ano passado, e vários alunos estão aguardando o retorno da escolinha para continuarem com a prática”, disse.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“A figura do Felipe Bardi traz muito mais representatividade. Todos gostam de ter um ídolo, alguém pra se espelhar”, completou.

O próprio velocista entende a importância de uma inspiração, lembrando do início de sua trajetória. Além da admiração pelo jamaicano Usain Bolt, ele recorda da professora que o alertou na época de escola para o atletismo.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

“Quando eu comecei a treinar, em 2007 e 2008, mais ou menos, foi quando o Usain Bolt apareceu para o mundo, começou a quebrar recorde atrás de recorde, campeão olímpico, recorde mundial. Deu um brilho nos meus olhos. O olhar clínico da professora, do meu primeiro treinador, que acreditou que eu poderia ser um grande atleta, e a confiança. Foi isso que fez chegar ao sucesso”, disse Felipe Bardi ao LIBERAL.

Inspiração para os mais jovens

Aluno do antigo projeto, o jovem Lucas Belotti, de 20 anos, ainda treina por conta própria no Centro Cívico e tem a figura do conterrâneo como um espelho para seguir na modalidade. “Ele [Bardi] inspira bastante. Por muito tempo o brasileiro nunca quebrou a marca dos 10 segundos. Hoje temos dois, então dá aquele ‘up’ na motivação”, disse.

Para se candidatar às aulas, é necessário acessar o Cadastro das Escolinhas Esportivas no site da prefeitura, selecionar a modalidade atletismo e preencher os dados. O cadastro não garante a vaga, mas faz com que o município entenda a quantidade de interessados.

*Estagiário sob supervisão de Rodrigo Alonso