Basquete masculino de Americana enfrenta Santa Cruz das Palmeiras neste sábado

A equipe de basquete masculino Sub-21 de Americana enfrenta neste sábado o time de Santa Cruz das Palmeiras, no ginásio do Jardim São Pedro, às 16h, em partida válida pela segunda rodada da modalidade nos Jogos Regionais do Interior, que neste ano acontecem de maneira descentralizada, ou seja, com disputas em várias localidades.

No primeiro jogo, disputado no último final de semana, o time americanense venceu Hortolândia por 98 a 70, no Centro Cívico. Com mais um triunfo, Americana avança direto às semifinais. Em caso de derrota e de uma eventual classificação em segundo lugar, a equipe teria de passar uma nova etapa eliminatória.

Equipe de Americana entra em quadra neste sábado – Foto: Divulgação

“A estreia foi muito boa, melhor do que a gente esperava, apesar de que Hortolândia a gente enfrenta quase que o ano todo. Provou o que a gente pode fazer durante a competição”, comentou o técnico Élcio Ortiz sobre a primeira partida.

O treinador também mostrou otimismo para o duelo de sábado, torcendo por mais um triunfo. “A expectativa é muito boa. O time de Santa Cruz é muito bom, a gente viu jogar, um time fisicamente muito forte. A gente espera um bom jogo, com um nível muito bom, e a gente espera sair com a vitória”, destacou.

PREMIAÇÃO

Neste sábado, Élcio e a ex-atleta Bárbara Honório, a Babi, que atualmente trabalha com o basquete feminino de base em Americana, receberão em São Paulo o prêmio “Melhores do Ano 2020/2021”, concedido pela FPB (Federação Paulista de Basquete).

A premiação foi concedida com base no ano de 2020, quando ambos estavam no Vera Cruz Campinas, que se sagrou campeão estadual. Élcio era o técnico e Babi era jogadora do time.

“Esse prêmio aí foi de 2020, quando eu estava no Vera Cruz, a gente foi campeão paulista lá, aí eu ganhei como melhor técnico da Divisão Especial Feminina. Fico muito feliz pelo reconhecimento”, explicou.