Basquete Feminino Americana promove treinamentos gratuitos

A equipe Basquete Feminino Americana, em parceria com a Secretaria de Esportes do município, promove nesta semana o 1º Camp de Basquete Feminino. De quinta-feira (26) a sábado (28), serão realizados treinamentos no ginásio principal do Centro Cívico, em Americana.

Poderão participar atletas nascidas entre 2005 e 2016, que serão divididas em três turmas. As garotas de 2014 a 2016 participarão da categoria Nível 1, com treinos das 14h às 15h30. O Nível 2 será composto por meninas de 2010 a 2013, que jogarão das 15h30 às 17h. Por fim, haverá o Nível 3, que incluirá jogadoras nascidas entre 2005 e 2009, das 17h às 18h30.

Para as mais velhas, do terceiro nível, o camp funcionará como um teste. As que se destacarem e forem aprovadas, passarão a integrar as equipes de competição.

A participação é gratuita e não há necessidade de inscrição prévia. A organização pede a doação voluntária de 1 kg de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Americana.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.