Bardi iguala melhor tempo da história do Brasil, mas vento impede homologação

O velocista americanense Felipe Bardi, de 23 anos, igualou a melhor marca da história do Brasil nos 100 metros rasos, mas o vento impediu a homologação do tempo. Ele faturou o ouro nos JUBs (Jogos Universitários Brasileiros) com exatos 10s, nesta quarta-feira, no Complexo Militar do Planalto, em Brasília.

O recorde brasileiro é exatamente 10s e foi estabelecido por Robson Caetano da Silva, em 1988, no México. Apesar de ter conseguido a mesma marca, Bardi não terá seu feito computado na CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo), pois havia vento favorável de 2,8 m/s durante a prova, velocidade acima do permitido.

“Eu fico muito feliz com a vitória e com essa grande marca. A gente está cada vez mais perto dos 9s”, comemorou o americanense em entrevista ao LIBERAL.

Ele disse ter corrido com a “cabeça limpa” nesta quarta, porém com a mesma seriedade de sempre.

“Não importa se é Jogos Olímpicos ou se é o campeonato universitário, eu vou correr da mesma forma e com muita seriedade. Foi isso que eu pensei. Fiz uma corrida agressiva, porém tranquila”, afirmou o atleta, que representou o País nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021.

Bardi compete pela Uni Sant’Anna nos JUBs. Nesta quinta, ele também vai disputar as eliminatórias dos 200 m rasos e a final do revezamento 4×100 m. Na sexta, em caso de classificação, voltará à pista para a decisão dos 200 m.

O foco do velocista, no entanto, está nos Jogos Desportivos Sul-Americanos. A competição ocorre entre os dias 12 e 15 de outubro, em Assunção, no Paraguai.

Cada campeão individual estará automaticamente classificado para os Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023, no Chile, torneio que seria inédito na carreira de Bardi.

O americanense espera repetir o desempenho dos JUBs nos Jogos Sul-Americanos, que também valem pontos para o Mundial de 2023, a ser realizado em Budapeste, na Hungria.

“Vou correr para valer. Se Deus quiser, que dê tudo certo, que eu possa repetir a marca ou que eu possa fazer uma marca melhor ainda, inclusive abaixar dos 9s”, comentou.