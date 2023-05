Bardi fatura a 3ª colocação nos 100 m no Troféu Adhemar Ferreira da Silva

O velocista americanense Felipe Bardi conquistou a terceira posição na disputa dos 100 m rasos do Troféu Adhemar Ferreira da Silva de atletismo, disputado em Bragança Paulista.

A competição é organizada pela CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo), em parceria com a CBDU (Confederação Brasileira de Desporto Universitário).

Felipe Bardi, à esquerda, Erik Cardoso e Rodrigo Nascimento durante a prova desta sexta – Foto: Wagner Carmo / CBAt

Felipe, que compete pelo Sesi-SP, passou pelas eliminatórias de manhã e de tarde, na final da prova, fez o tempo de 10s30, ficando em terceiro lugar. O vencedor da prova foi Erick Cardoso, que fez 10s26, enquanto o segundo colocado foi Rodrigo Nascimento, com a marca de 10s28.

Neste domingo, o americanense disputa o Torneio Internacional, no mesmo local, mas com a presença de atletas convidados com base no ranking nacional e também competidores estrangeiros.

VITOR MIRANDA

Já o atleta Vitor Hugo Miranda, também de Americana e que compete pela equipe Orcampi, de Campinas, terminou na quarta colocação geral da prova dos 400 m rasos nesta sexta-feira.

Vitor também disputaria o Torneio Internacional, mas em entrevista ao LIBERAL ele afirmou que optou por desistir da competição para se dedicar à preparação para desafios futuros na modalidade.

*Colaborou Lucas Ardito.