Bardi e Vitor Hugo são convocados para os Jogos Sul-Americanos

Após participarem do Campeonato Mundial de Atletismo de Oregon, nos Estados Unidos, no mês de julho, os atletas americanenses Felipe Bardi e Vitor Hugo de Miranda foram convocados nesta sexta-feira para a disputa dos Jogos Desportivos Sul-Americanos, que serão realizados de 12 a 15 de outubro, em Assunção, no Paraguai.

Segundo publicação da CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo), Bardi vai competir nos 100 m rasos e no revezamento 4×100 m rasos, as mesmas provas que disputou nos Estados Unidos, enquanto Vitor Hugo vai correr os 400 m rasos e os revezamentos 4×400 m rasos e 4×400 m misto, sendo esta última a única prova em que ele esteve no Mundial.

Ao todo, o time brasileiro para a competição continental será formado por 61 atletas, sendo 29 mulheres e 32 homens. O critério estabelecido para as convocações foi a posição no ranking sul-americano de cada competidor no período de 1º de janeiro a 31 de julho deste ano.

“A competição é muito importante para a corrida por pontos do ranking mundial da World Athletics. Não é o melhor momento da temporada, mas tenho certeza de que todos representarão o Brasil da melhor maneira possível”, comentou o presidente do Conselho de Administração da CBAt, Wlamir Motta Campos, ao site da própria confederação.

Cada campeão individual da competição em solo paraguaio estará automaticamente classificado para a disputa dos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023, no Chile.