Bardi e Vitor Hugo, de Americana, disputam Troféu Brasil de Atletismo a partir desta quinta

Os americanenses Felipe Bardi e Vitor Hugo de Miranda disputam a partir desta quinta-feira (27) o Troféu Brasil de Atletismo. A competição será realizada no CTPB (Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro), em São Paulo, até sábado (30). Esses são os últimos dias disponíveis para obtenção do índice olímpico junto à World Athletics, a federação internacional da modalidade.

Da dupla de Americana, Bardi, que defende o Sesi-SP, já tem o índice para representar o Brasil nos 100 m rasos em Paris, com o tempo de 9s96 – que lhe rendeu o topo do ranking sul-americano. Além dessa prova, ele entrará em ação no revezamento 4×100 m e nos 200 m livre, em busca da obtenção das marcas necessárias. Segundo o velocista, o torneio é diferente dos demais.

Felipe Bardi e Vitor Hugo competem em Cuiabá a partir desta sexta – Foto: Divulgação

“A expectativa é de fazer um grande Troféu Brasil. Estou muito bem, consegui me recuperar da lesão na lombar e encaixar um período bom de treinos. É a nossa última competição antes dos Jogos, então vai dar para tirar algo bom dessa grande competição, é o nosso Campeonato Brasileiro. A gente ama disputar essa competição, é muito bom, tem um clima diferente”, disse ao LIBERAL.

Nesta quinta, a previsão é que Bardi dispute a prova dos 100 m, que tem eliminatórias agendadas para as 10h50. O revezamento 4×100 m será na sexta-feira, às 17h40, já na final. Por fim, os 200 m acontecem no sábado, com fase eliminatória marcada para as 10h35.

Vitor Hugo

Vitor Hugo, por sua vez, compete pela equipe Orcampi, de Campinas, e ainda não tem o índice olímpico. Ele estará em ação nos 400 m rasos, sua principal prova, assim como nos revezamentos 4×400 m misto e 4×400 m masculino. Há, ainda, a possibilidade de disputar os 200 m rasos.

“Estou com uma boa expectativa para já fazer um bom tempo na semifinal. Quinta a semifinal e, se Deus quiser, a final na sexta-feira”, disse o corredor.

A semifinal dos 400 m está marcada para as 11h50 desta quinta, enquanto a final acontece na sexta, às 16h20. O revezamento 4×400 m misto será em prova única, no sábado, às 17h40, e o 4×400 masculino, por fim, será disputado no domingo, às 18h15.

