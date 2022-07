O velocista americanense Felipe Bardi disputa nesta sexta-feira as eliminatórias do revezamento 4×100 m rasos do Campeonato Mundial de Atletismo de Oregon, nos Estados Unidos, a partir das 22h05 (horário de Brasília).

Bardi, que é atleta do Sesi-SP, faz parte de um quarteto que conta ainda com os atletas Rodrigo Nascimento, Erick Cardoso e Derick Souza, sendo este último o único do grupo que não participou da disputa dos 100 m rasos, no último final de semana.

Eliminatórias do revezamento começam às 22h05 desta sexta – Foto: Wagner Carmo / CBAt

“Nosso grupo está muito forte, a gente quer o nosso objetivo, que é melhorar a marca”, disse Bardi na última sexta-feira, em entrevista ao canal SporTV, logo após sua corrida nos 100 m.

Nas eliminatórias de sua principal prova, o americanense fez o tempo 10s22 e ficou de fora das semifinais. Já Rodrigo e Erick avançaram à semi, com as marcas de 10s11 e 10s18, respectivamente. Porém, os brasileiros também saíram na etapa seguinte, ficando de fora das finais da disputa.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A prova foi dominada por norte-americanos, que levaram ouro prata e bronze, com os competidores Fred Kerley, Marvin Bracy e Trayvon Bromell.

Justamente por conta disso, a equipe anfitriã chega como grande favorita ao primeiro lugar também no revezamento.

Caso o grupo brasileiro consiga avançar às finais da prova, a grande decisão está marcada para a noite de sábado, às 23h50, novamente no horário de Brasília.