Bardi corre neste sábado em Paris; veja horários e onde assistir

O velocista americanense Felipe Bardi corre pela primeira vez nos Jogos Olímpicos de Paris na manhã deste sábado (3). O homem mais rápido do Brasil e detentor do recorde sul-americano entra em ação nas baterias qualificatórias dos 100 m rasos do atletismo a partir das 5h35, quando começam as eliminatórias da prova na qual Bardi é especialista.

A prova do americanense terá transmissão da Cazé TV, no YouTube, de forma gratuita, além do canal por assinatura SporTV e Globoplay, pelo streaming.

Felipe Bardi entra em ação neste sábado nos Jogos Olímpicos de Paris – Foto: Reprodução/Instagram

Se avançar para a semifinal, o americanense voltará à pista no domingo (4), às 15h05, enquanto uma hipotética final será no mesmo dia, às 16h50. Em Paris, Bardi busca chegar em uma decisão olímpica pela primeira vez na carreira.

Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, o velocista participou das provas dos 100 m rasos e do revezamento 4×100 m, mas em ambas parou na fase qualificatória. Neste ano, Bardi também competirá a prova coletiva, que tem etapa de classificação no dia 8, às 6h35. A final, por fim, será no dia 9, às 14h47. Ele foi convocado ao lado de Erik Cardoso, Paulo André Camilo, Renan Gallina e Gabriel Garcia.

Ao LIBERAL, antes do início da Olimpíada, disse estar mais experiente em relação aos jogos anteriores. “Eu também era mais novo, agora estou mais experiente e sabendo de mais coisas, deu para aprender mais. Agora realmente vão ser os Jogos Olímpicos. Estou bem e tranquilo”, afirmou à época.

*Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco