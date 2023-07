Com o americanense, equipe brasileira finalizou a prova em 38s70 e ficou com o título

O velocista americanense Felipe Bardi conquistou medalha de ouro no revezamento 4×100 m masculino do Campeonato Sul-Americano de Atletismo. Na tarde deste sábado (29), a equipe que representa o Brasil conseguiu completar a prova em 38s70 e garantiu o primeiro lugar. Essa foi a única participação de Bardi no torneio.

Além de Felipe, o revezamento contou com os atletas Erik Cardoso, companheiro de Bardi no Sesi-SP, Paulo André Camilo, do Caes, além de Rodrigo do Nascimento, que compete pelo Pinheiros. A equipe brasileira ainda contou com Jorge Henrique Vides, também do Pinheiros, como reserva.

O segundo lugar ficou com a equipe do Paraguai, que terminou o revezamento com um tempo de 39s25 e garantiu a prata. Já o bronze foi conquistado pela Venezuela, que finalizou a prova em 39s55.

Antes da prova, Felipe Bardi disse ao LIBERAL que esperava por um bom resultado, tendo em vista os bons desempenhos individuais de cada membro do revezamento. Na sexta-feira (28), por exemplo, Erik se tornou o primeiro brasileiro a correr abaixo dos 10s, atingindo a marca de 9s97 e quebrando um recorde de 35 anos.

Vitor Hugo

Outro representante de Americana disputando o Sul-Americano de Atletismo é Vitor Hugo de Miranda. Ele irá competir neste domingo (30), às 16h20, no revezamento 4×400 m masculino. *Estagiário sob supervisão de Diego Juliani