Bardi conquista o ouro no Sul-Americano Indoor e bate recorde do torneio

Felipe Bardi comemora seu resultado na Bolívia - Foto: CBAt/Divulgação

Bater o recorde brasileiro nos 100 metros rasos, no ano passado, não foi suficiente para o americanense Felipe Bardi. Agora, o velocista de 25 anos também é o mais rápido da história do Campeonato Sul-Americano Indoor de Atletismo, nos 60 m rasos.

Ele estabeleceu a melhor marca da competição – e de sua carreira – neste sábado (27), quando, por consequência, também conquistou medalha de ouro. Bardi completou a prova em 6s58. O torneio acontece em Cochabama, na Bolívia.

No atletismo indoor, as provas ocorrem em ambiente fechado, e as pistas são reduzidas pela metade. Nessa modalidade, o americanense tem como carro-chefe a prova dos 60 m, que equivale aos 100 m do outdoor – ao ar livre.

O tempo obtido por Bardi é exatamente o índice para o Mundial Indoor, que será realizado entre os dias 1º e 3 de março, em Glasgow, na Escócia. Ele já tinha o índice por sua marca de 9s96 nos 100 m, resultado que também o qualificou para a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, em agosto.

Neste sábado, o americanense subiu ao pódio acompanhado do peruano Aron Earl, que fez 6s76, e do venezuelano David Vivas, com 6s78.

“Eu sempre tenho como objetivo melhorar a marca. É claro que o recorde do ano passado nos 100 m foi expressivo, o Brasil precisava dessa marca, mas a gente está pensando em ser mais rápido. Tem grandes competições, no Brasil, inclusive, como o Troféu Brasil e o Ibero-Americano. Quem sabe correr na casa dos 9s80 e chegar forte aos Jogos Olímpicos”, afirmou Bardi, conforme texto divulgado pela CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo).