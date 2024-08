O americanense Felipe Bardi volta a competir nesta quinta-feira (8), nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, na França. Desta vez, o velocista entrará em ação nas qualificatórias do revezamento 4×100 m rasos, com o início da primeira bateria previsto para as 6h35, de acordo com a organização do evento. A etapa será transmitida pela Cazé TV, no YouTube, além do canal por assinatura SporTV e do streaming Globoplay.

Essa será a segunda prova de Bardi em Paris. No último sábado (3), o atleta do Sesi-SP disputou os 100 m rasos, mas acabou sendo eliminado na primeira bateria eliminatória. Apesar disso, correu a distância em 10s18, obtendo o melhor índice entre os atletas brasileiros que estiveram na prova – Erik Cardoso (10s31) e Paulo André Camilo (10s45) foram os outros.

Felipe Bardi compete nesta quinta em Paris – Foto: Wagner Carmo / CBAt

Erik e Paulo André, assim como Bardi, também estarão no revezamento. Ainda foram convocados para representar o Brasil os velocistas Renan Gallina e Gabriel Garcia, sendo que o último deverá ficar como reserva.

O Brasil está na segunda bateria, ao lado de Jamaica, Alemanha, França, Canadá, China, Gana e Libéria. Avançam para a semifinal os três melhores de cada série, assim como os dois melhores tempos que ficaram de fora do top 3.

Caso o quarteto brasileiro se classifique, a semifinal será disputada na sexta-feira (9), às 14h47. Na edição de Tóquio, realizada em 2021, o time não passou da fase de qualificação.

