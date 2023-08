Com um representante de Americana, começa neste sábado (19) o Campeonato Mundial de Atletismo, em Budapeste, na Hungria. Felipe Bardi entrará em ação no dia de abertura para representar o Brasil na prova qualificatória dos 100 m rasos masculino, às 14h40 (horário de Brasília). A competição irá até o dia 27 deste mês.

Bardi, que é atleta do Sesi-SP, recentemente foi bronze nos 100 metros rasos do Troféu Brasil – Foto: Carol Coelho / CBAt

Bardi, que é atleta do Sesi-SP, recentemente foi medalha de bronze nos 100 m rasos do Troféu Brasil, no início de julho. Na mesma competição, o americanense chegou a correr abaixo dos 10 segundos, até então recorde nacional, ao fazer 9s97. No entanto, o vento favorável de 2,1 metros por segundo não permitiu o registro.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Sempre bom representar o Brasil, ainda mais representar a nossa cidade, Americana, no Campeonato Mundial. É sempre uma honra. Espero fazer um ótimo resultado não só na prova individual, mas no revezamento 4×100 m. É um time jamais visto. Pelos tempos, o time está muito forte”, disse ao LIBERAL. Se avançar no individual, terá a disputa da semifinal e uma possível final neste domingo (20).

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

O detentor do recorde no Brasil se tornou Erik Cardoso, companheiro de Felipe Bardi no Sesi e na seleção. Durante o Sul-Americano, no fim de julho, o velocista finalizou a prova em 9s97, fazendo dele o detentor da melhor marca da história do País.

A equipe do revezamento 4×100 m disputa as eliminatórias na próxima sexta-feira (25). Além de Bardi e Erik Cardoso, o time é composto por Paulo André Camilo, do Caes; Jorge Vides e Rodrigo do Nascimento, do Pinhieros; além de Renan Gallina, do Maringá.

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani