Barbarense Fábio Matias é anunciado como técnico do Coritiba

Profissional deixa o Botafogo, clube no qual atuava como auxiliar e que comandou de forma interina no início do ano

O técnico Fábio Matias, natural de Santa Bárbara d’Oeste, foi anunciado nesta quarta-feira (12) como novo treinador do Coritiba. Aos 44 anos, o profissional irá comandar a equipe paranaense na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro, em seu primeiro desafio como treinador principal de uma equipe profissional.

No início deste ano, Fábio Matias foi contratado para integrar a comissão técnica do Botafogo, clube que comandou interinamente antes da chegada do português Artur Jorge. Neste período foram dez jogos, com oito vitórias, um empate e uma derrota.

Fábio Matias assume Coritiba até o fim de 2025 – Foto: JP Pacheco/Coritiba

O barbarense chega ao Coxa para substituir Guto Ferreira, que deixou o comando da equipe no último mês. O contrato é válido até o fim de 2025, com o objetivo de levar o time de volta à Série A do Brasileiro. Atualmente, o Coritiba está na nona posição, com 14 pontos – três atrás do G4.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Muito motivado por este novo desafio no Coritiba, uma camisa tradicional do futebol brasileiro, até o fim de 2025. Que essa seja uma nova etapa cheia de conquistas para nós, torcida coxa-branca”, disse o treinador em sua conta no Instagram.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Nesta quarta-feira, Fábio Matias já comandou seu primeiro treino no Coxa. Seu compromisso inicial pela equipe será no domingo (16), às 18h30, quando o Coritiba visita o Goiás, em Goiânia, pela 10ª rodada da Série B.

Ao longo de sua trajetória, ele também passou por Desportivo Brasil, Red Bull Bragantino, Flamengo, Grêmio e Internacional, onde foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em 2020.

Na região, Fábio começou trabalhando na comissão técnica do Rio Branco Sub-15, onde se destacou e chamou a atenção do Guarani, que o contratou para a base, em 2008.