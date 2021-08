Barbarense Fábio Matias destaca nova fase no comando do Flamengo

Natural de Santa Bárbara d’Oeste, o técnico Fábio Matias vive nova fase em sua carreira. O treinador de futebol foi contratado para assumir a equipe Sub-20 do Flamengo e disputar o Campeonato Brasileiro da categoria, que está nas rodadas iniciais.

Depois de se destacar no comando do Internacional, de Porto Alegre (RS), onde conquistou a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2020, tendo chegado até a dirigir a equipe principal neste ano, como interino, o barbarense atraiu a atenção dos cariocas.

Fábio assumiu lugar de Maurício de Souza, que passou a fazer parte da comissão técnica da equipe principal do Flamengo – Foto: Marcelo Cortes / Clube de Regatas Flamengo

Fabio falou com o LIBERAL sobre a nova etapa no Rio de Janeiro. Para o treinador, os bons resultados conquistados pelo Colorado trilharam seu caminho e o colocaram um passo à frente em sua carreira.

“A partir da minha segunda passagem pelo Inter, as coisas começaram a acontecer de forma mais diferente, com mais ênfase em relação à carreira. Recebi propostas, situações, e acabei entrando realmente no mercado Sub-20 em nível nacional”, conta.

Campeão brasileiro Sub-20 em 2019, em cima do Palmeiras, o Flamengo perdeu a chance do bi no ano passado na categoria, eliminado nas semifinais pelo Athletico-PR, que depois ainda perdeu a final para o time do Atlético-MG.

Com o time principal vivendo uma fase de ouro com várias vitórias consecutivas, goleadas e paz com a torcida, após a chegada do técnico Renato Gaúcho, o Flamengo pinçou Fábio para comandar o Sub-20.

“Estamos alinhando as ideias de jogo. O clube tem um modelo que preza pela qualidade individual do jogador, implementado na base. Tem a parte coletiva, mas treinar situações determinantes no jogo é algo que é muito forte no processo de trabalho”, diz o barbarense.

Fábio assumiu lugar de Maurício de Souza, que passou a fazer parte da comissão técnica da equipe principal do Flamengo. O novo treinador do Sub-20 já foi apresentado a Renato Gaúcho.

“Pelo menos uma, duas vezes na semana há uma interação direta entre as equipes, profissional, Sub-20 e juvenil”, relata.

O rubro-negro carioca costuma, depois dos jogos, realizar treinamento da categoria com a equipe principal. “É uma situação muito boa, muito bem alinhada a relação da base com o profissional”, elogia Fábio.

Fábio começou a trabalhar com futebol de base em 2001, no Rio Branco, como treinador de goleiros e preparador físico da categoria Sub-15. Em 2008, no Guarani, o barbarense passou a ser técnico. Fábio sagrou-se campeão do Paulista Sub-17 em 2012, com o Desportivo Brasil, e mudou-se para o Rio Grande do Sul em 2014, quando foi contratado para o Sub-16 do Grêmio.

Depois, ele foi para o rival, o Inter, onde ganhou mais destaque. Fábio deixou o Inter para dirigir o Figueirense em 2019, mas voltou ao Colorado dois meses depois. No ano seguinte, ele conquistou a Copinha em cima do rival Grêmio, além de ganhar títulos estaduais e até mesmo internacionais.