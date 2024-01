Barbarense Fábio Matias assume como auxiliar técnico do Botafogo

Treinador foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em 2020, com o Internacional

O técnico de futebol Fábio Matias, natural de Santa Bárbara d’Oeste, assumiu o cargo de auxiliar técnico permanente do Botafogo. O anúncio foi feito pelo clube carioca no domingo (7), dia em que a comissão técnica se reapresentou para a temporada 2024.

Fábio Matias agora integra a comissão liderada pelo técnico Tiago Nunes, que assumiu o Fogão no fim do ano passado. Essa é a primeira oportunidade do barbarense em uma comissão fixa de equipe profissional. Anteriormente, o treinador desenvolvia seu trabalho nas categorias de base.

Seu último clube foi o Red Bull Bragantino, onde esteve nas duas últimas temporadas. Além disso, passou nos últimos anos por Flamengo, Internacional e Grêmio. Pelo Colorado de Porto Alegre, inclusive, Fábio Matias conquistou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, no ano de 2020.

Por meio das redes sociais, o treinador comemorou a chegada ao Botafogo. “Muito motivado para este novo desafio pelo Botafogo, como auxiliar-técnico permanente, e por retornar ao Rio de Janeiro”, publicou. Em solo carioca, trabalhou entre 2021 e 2022.

Fábio Matias (centro) ao lado do técnico Tiago Nunes (direita), durante treino – Foto: Vítor Silva/Botafogo

Enquanto esteve no Rubro-Negro, chegou a comandar a equipe principal duas vezes. O retrospecto foi de uma vitória e uma derrota, no Campeonato Carioca de 2022. No mesmo ano, o barbarense foi cotado para assumir a seleção brasileira Sub-20. Entretanto, o contratado foi Ramon Menezes.

Relação com a região

Quando conquistou a Copinha pelo Internacional, Fábio Matias trabalhou “em casa”. Isso porque Santa Bárbara recebeu os jogos do Colorado nas duas primeiras fases da competição, no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães. A coincidência fez com que pessoas fossem à arquibancada torcer pelo treinador, conforme noticiou o LIBERAL à época.

O início de carreira do treinador foi em Americana. Em 2001, deu seus primeiros comandos no futebol de base no Rio Branco, onde atuou como treinador de goleiros e preparador físico do Sub-15.

A primeira oportunidade como técnico principal, no entanto, veio em 2008, no Guarani. Antes de chegar à primeira prateleira de clubes do Brasil, Fábio Matias ainda comandou o Desportivo Brasil, onde venceu o Campeonato Paulista Sub-17 em 2012. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco