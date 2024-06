Autor dos gols do título do Rio Branco, Raphael Lopes jogará pré-eliminatória da Liga dos Campeões

O atacante Raphael Lopes, autor dos dois gols do Rio Branco na final do Campeonato Paulista Série A4 diante da Francana, jogará a pré-eliminatória da Liga dos Campeões da Europa. Aos 25 anos, o jogador defenderá o Hamrun Spartans, da ilha de Malta.

Ao LIBERAL, Raphael afirmou que irá embarcar para a Europa, onde deve defender por empréstimo o Hamrun, que é o atual campeão maltês.

Raphael Lopes jogará a pré-Liga dos Campeões por clube de Malta – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

“O time vai disputar a Pré-Champions. Fiz um contrato de um ano e devo estrear em breve. Do Rio Branco para o mundo, estou indo para fora”, disse o atacante.

Após o título da A4 com o Tigre, Raphael Lopes fez quatro partidas pela Caldense, na segunda divisão do Campeonato Mineiro, mas não marcou balançou as redes e deixou o clube para se transferir ao futebol europeu. Até o momento, o clube de Malta ainda não anunciou o atacante.

O sorteio da primeira pré-eliminatória será realizado pela Uefa nesta terça (18) e na quarta-feira (19). Para chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões é preciso avançar em quatro mata-matas, sendo que os jogos da primeira eliminatória serão entre os dias 9 e 17 de julho.

Neste primeiro momento, o Hamrun pode enfrentar o Slovan Bratislava, da Eslováquia, o Lincoln Red Imps, de Gibraltar, o New Saints, do País de Gales, assim como o Ballkani, de Kosovo, e o Borac Banja Luka, da Bósnia e Herzegovina.

