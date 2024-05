Autor dos gols do título da A4, Raphael Lopes tem futuro incerto no Rio Branco

O atacante Raphael Lopes, autor dos dois gols do Rio Branco na final do Campeonato Paulista Série A4, contra a Francana, tem futuro incerto no Tigre. Na tarde desta terça-feira (21), o contrato de empréstimo do jogador foi rescindido e publicado no BID (Boletim Informativo Diário), da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

Raphael tem contrato com o Ipatinga-MG e chegou a Americana para a disputa do mata-mata da A4. Ao todo, foram seis jogos, com três gols marcados e uma assistência. Em entrevista à Rádio Clube (AM 580) após o jogo de ida da final, o centroavante havia dito que seu desejo era permanecer no Rio Branco e que tinha negociações com o clube.

Raphael Lopes marcou três gols pelo Rio Branco, sendo dois na final contra a Francana – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A reportagem do LIBERAL procurou pelo gerente de futebol do Tigre, Brenno Presotto, que informou que Raphael Lopes está rescindindo seu contrato com a equipe mineira. Assim, a rescisão do empréstimo também acontece.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Estamos negociando, pois existe a possibilidade do Raphael vir em definitivo ao Rio Branco, mas envolve outras questões nas quais nós estamos ajustando. A rescisão conosco é porque ele está rescindindo com Ipatinga”, disse.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Desta forma, ainda há chances do centroavante permanecer no Rio Branco para a sequência da temporada. Para a primeira rodada da Copa Paulista, contra o Primavera, no dia 15 de junho, os atletas devem ser inscritos até a véspera da partida.

Renovados

Até o momento, o Tigre renovou os contratos de 13 jogadores. Permanecem no clube os goleiros Sandro e Luan Labiuc; os defensores Paim, Júlio Ferraz e Gustavo Oliveira; os volantes Flávio, Grigor e Kayllan; o meia Gui Marques; e, por fim, os atacantes Vagninho, Vitinho, Luan Carioca e Felipe Muranga.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.