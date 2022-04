Atraso em obra limita treinos de ginástica e pode comprometer equipamentos

Aparelhos estão amontoados nas laterais da quadra de handebol – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

Uma obra atrasada realizada na quadra de ginástica artística do Centro Cívico, em Americana, tem limitado os treinos da modalidade e também pode comprometer o estado dos equipamentos utilizados pelos atletas.

Iniciado em setembro de 2021 e com conclusão prevista, a princípio, para dezembro do mesmo ano, o serviço sofreu uma interrupção e foi retomado pela empresa responsável no mês passado, com previsão de término para maio.

Enquanto os trabalhos não terminam, os ginastas realizam seus treinamentos à beira da quadra de handebol, localizada logo ao lado. “Nós estamos treinando num cantinho adaptado lá, que tem 10% do que a gente precisa”, disse o atleta Renan Rodrigues de Souza, de 36 anos.

Parte dos equipamentos está amontoada nas laterais dessa mesma quadra, onde são atingidos pela chuva que entra no ginásio devido a problemas estruturais.

Segundo Renan, a água pode estragar os aparelhos. “A situação de tudo exato a gente só vai saber quando montar de volta, porque as coisas estão empilhadas, tem coisa que nem dá para achar por enquanto”, afirmou.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com ele, a maioria dos equipamentos foi comprada com dinheiro de pais e alunos ou por meio de ações como vaquinhas e rifas.

“Quando o ginásio for entregue finalmente, sabe-se lá quando, muitos desses equipamentos vão ter de ser recomprados. Certamente, boa parte deles nem vai poder ser reaproveitada”, comentou o analista de sistemas João Carlos Camargo, de 42 anos, pai de uma aluna.

Ele criticou a situação atual. “A obra precisa ser finalizada para que essas crianças e atletas tenham um pouco dignidade e possam treinar num local, minimamente, adequado. É um desrespeito total com as crianças, com os atletas, com os pais e com os profissionais envolvidos que vão dar aula com essa condição totalmente precária”, declarou.

Serviços

A obra abrange revisão geral do telhado, substituição de telhas e da estrutura da área coberta, instalação de gradil de ferro perfilado, pintura das paredes internas e da estrutura metálica, e instalação de piso cimentado.

O valor previsto no contrato inicial para a realização dos serviços era R$ 259,8 mil. Depois, devido ao atraso das obras, que deveriam ter terminado em 8 de dezembro, houve um aditamento com prorrogação do prazo para até 7 de março.

Em fevereiro, a prefeitura e a empresa responsável, a Mazetto Construções, firmaram um novo aditamento, com um acréscimo de R$ 37,4 mil nos custos.

Conforme consta no documento, o reajuste é necessário “devido aos serviços de fundação que não foram possíveis prever no projeto estrutural e adequações de quantitativos”. O aditamento também aumentou o prazo para 5 de junho, mas a empresa acredita que encerrará os trabalhos em maio.

Porém, procurada pela reportagem, a prefeitura colocou a culpa do atraso na Mazetto Construções, que, segundo o Executivo, “não estava cumprindo o cronograma”. A administração informou ter feito três notificações à empresa.

“A prefeitura tem acompanhado de perto e cobrado a empresa para que o serviço seja realizado, uma vez que o rompimento do contrato poderia causar uma demora ainda maior, com a realização de um novo processo licitatório”, comunicou.

Por sua vez, o responsável pela empresa, Alexandro Pedroso Mazetto, disse que o atraso ocorreu devido ao tempo que levou para o engenheiro aprovar a medição. Ele afirmou que aguardava essa aprovação desde outubro, mas só a recebeu em março. “Não tinha como executar a obra sem ter esse aditivo”, declarou.

O Executivo rebateu. “A medição só é aprovada se o serviço foi realizado, o que não tinha acontecido”, apontou.