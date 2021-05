Atrás de recursos, Camisa 1 vai vender cachorro-quente na sexta

Cada um custará R$ 5 e será vendido na sede próxima ao Centro Cívico; escola vai usar o dinheiro para reforma no Campo do Laranja

Atrás de recursos para uma reforma no Campo do Laranja, a Escola de Goleiros Camisa 1 vai vender cachorro-quente na próxima sexta-feira (7), na sede próxima ao Centro Cívico – Rua Jaime Gabriel dos Santos, 267, Chácara Machadinho.

Cada um custará R$ 5 e vai contar com purê de batata, ketchup, milho, ervilha e batata palha, além de pão e salsicha.

Verba ajudará na compra de viga U para o telhado do Campo do Laranja – Foto: Divulgação / Camisa 1

A venda será feita por drive-thru ou entrega, das 16h30 às 21 horas. Os pedidos devem ser realizados pelo telefone (19) 99273-2990. A escola aceita pagamentos em dinheiro, cartão ou PIX.

Com a verba arrecadada, a Camisa 1 vai comprar viga U (telha) para a troca do telhado do Campo do Laranja, situado no Jardim São Paulo, segundo o diretor Vander Batistella. O local é a sede do projeto Camisa 1 Futebol.

De acordo com o dirigente, os materiais custam pelo menos R$ 6 mil. A escola já conseguiu parte do dinheiro com a rifa de um par de chuteiras do goleiro Daniel Fuzato, que foi revelado pela Camisa 1 e que, atualmente, joga na Roma, da Itália.

“A partir da semana que vem, a gente já compra essas vigas U e já leva para começar a troca do telhado”, afirmou Batistella.