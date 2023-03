Atletas de Americana são medalhistas em Copa São Paulo de Judô

Dois atletas de Americana foram medalhistas na 14ª edição da Copa São Paulo de Judô, realizada no último sábado (25), em São Bernardo do Campo. A competição, que é promovida pela FPJudô (Federação Paulista de Judô), contou ao todo com a presença de cinco participantes do município que estão na categoria Aspirantes.

Matheus subiu ao lugar mais alto do pódio – Foto: Divulgação

Os judocas fazem parte da Associação Projeto Moura de Judô, sendo treinados pelos senseis Nelson Moura e Lineu Hirata. A Copa São Paulo recebe atletas de todo o país e é considerada pela FPJudô a maior competição da modalidade no país.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Matheus Vinícius de Alcântara conquistou medalha de ouro no Sub-15 Meio Médio, enquanto Kevin Silveira Leonel foi medalhista de prata na categoria Sub-15 Super Ligeiro. Também estiveram no torneio Henrique Viegas Sangalli e Aquiles Silveira Leonel, que competiram no Sub-15 Ligeiro, além de Mateus de Oliveira Lúcio, que competiu no Sub-18 Ligeiro.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.