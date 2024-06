Atletas de Americana competem neste sábado no MMA profissional 

Os atletas moradores de Americana Victor Xavier e Denis da Cruz, o Denis Green, ambos da equipe Multi Fight, competem neste sábado (22) no MMA (Artes Marciais Mistas) profissional. A dupla estará presente na 25ª edição da Dominium Fighter Championship, que será disputada em Cabreúva.

Victor vem de vitória no último mês após um ano afastado por lesão e já estará no card principal do campeonato. Sua luta será contra Matheus Andrade, atleta treinado pelo lutador do UFC Charles do Bronx, valendo cinturão. O embate está previsto para as 22h.

Victor Xavier celebrando vitória em maio, após se recuperar de lesão – Foto: Divulgação/Multi Fight

“A expectativa é muito boa. Estamos vindo de uma vitória recente com o Victor Xavier, que recebeu a proposta para disputar o cinturão do evento, que é a cereja do bolo. Ele está trabalhando de dois a três períodos por dia, está bem fisicamente e na reta final da perda de peso”, disse o treinador da equipe, Marcelo Santos.

Denis Green, por sua vez, volta a competir após sua primeira vitória no MMA profissional, conquistada em março. Agora, seu adversário será Romarinho Barbosa, em luta prevista para as 19h30. Para garantir seu segundo triunfo consecutivo, tem treinado em três períodos.

Denis busca sua segunda vitória consecutiva no MMA profissional – Foto: Marcelo Santos/Multi Fight

“O Denis está muito bem, fazendo três treinos por dia e se dedicando 100% à luta. Estamos muito empolgados com essa luta dele. Ele está bem fisicamente e trabalhou muito forte a questão da trocação, porque vai enfrentar um trocador nato”, completou o treinador.

*Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco.