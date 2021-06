Atletas da região conquistam medalha no Sul-Americano de Jiu-Jitsu

Atletas da região conquistaram medalhas no Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu organizado pela CBJJE (Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo). A competição aconteceu entre a última sexta-feira e domingo, em Embu das Artes.

A equipe G13 Americana esteve representada por três lutadores na competição, e todos eles subiram ao pódio. Um deles, inclusive, faturou o ouro: Samuel Costa Filho, na categoria Infantil A, faixa cinza e amarela, peso pena.

Samuel Filho ficou em primeiro lugar na categoria Infantil A, faixa cinza e amarela – Foto: Divulgação

Os outros dois medalhistas foram Octávio Mattos Alves, vice-campeão na Infanto-Juvenil B, faixa cinza e amarela, meio-pesado; e Thiago Amaral, terceiro colocado na Máster 2, faixa roxa, peso médio.

Também houve um campeão de Santa Bárbara d’Oeste. Trata-se de Luciano Raimundo Fernandes, que integra a classe Máster 4, faixa azul, meio-pesado.

Luciano Fernandes conquistou dois ouros na competição encerrada neste domingo – Foto: Divulgação

Ao todo, ele conquistou dois ouros, pois venceu o torneio com quimono e também a competição No Gi (sem quimono). O atleta, que também compete no wrestling, conta com o apoio da academia Marquinhos Barbarian Jiu-Jitsu.