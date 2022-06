Atletas da Prenda Gaúcha faturam pódios em prova em Conchal

Luan e Lucas Bissoli fecharam com a mesma marca na classificação geral; competição foi realizada no domingo

Os corredores Luan e Lucas Bissoli, ambos da equipe de atletismo da Churrascaria Prenda Gaúcha, de Americana, que é apoiada pelo LIBERAL, conquistaram no último domingo (19) dois pódios na classificação geral da disputa da 1ª Corrida Festiva Padroeiro Municipal de Conchal, que foi realizada com a distância de 7 km.

De acordo com Reinaldo Nascimento, que é atleta e dono da equipe, Luan e Lucas, inscritos na categoria 26 a 35 anos, e um outro atleta, Rodrigo Dantas, fecharam na primeira colocação geral da competição, todos com a marca de 20min44s. No entanto, na classificação final, a organização do evento colocou Luan como primeiro e Lucas como terceiro.

Lucas Bissoli, Reinaldo Nascimento e Luan Bissoli exibem suas respectivas medalhas – Foto: Prenda Gaúcha / Divulgação

Reinaldo, por sua vez, também participou desta mesma corrida, fechando com a marca de 26min10s e ficando em terceiro lugar na categoria 46 a mais.

O evento foi dividido em quatro categorias: 16 a 25 anos, 26 a 35 anos, 36 a 45 anos e 46 a mais. Os que conseguiram pódio no geral receberam premiação em dinheiro. Ainda foram entregues troféus e brindes para os três primeiros de cada categoria.

A equipe da Prenda Gaúcha tem também o apoio do Unisal, Acácia Farmácia de Manipulação, nutricionista Julia Boldrin e fisioterapeuta Marcelo Malteze.

Meia Maratona

No dia 4 de setembro, a Prenda Gaúcha volta a promover a Meia Maratona da Avenida Brasil, em Americana, cuja realização foi interrompida por conta da pandemia de Covid-19. O evento também tem o apoio do LIBERAL.

As inscrições para as provas de 5 km, 10 km e 21 km estão abertas. Os interessados devem enviar e-mail para rtsportsrun46@yahoo.com ou entrar em contato pelo WhatsApp (19) 19 9966-86993.