Atletas da Natação Americana iniciam disputa do Troféu Brasil nesta segunda

Com um time formado por quatro atletas, que juntos vão disputar nada menos que 16 provas, a equipe Natação Americana inicia nesta segunda-feira a sua participação no Campeonato Brasileiro Absoluto – Troféu Brasil de Natação, principal competição do calendário nacional da modalidade, que acontece no Parque Aquático Maria Lenk, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, até o próximo sábado (9).

Entre os competidores do time americanense está Murilo Sartori, que participou das Olimpíadas de Tóquio, no Japão, no ano passado, e que vai disputar os 100 e os 200 m livre no torneio. Ele busca atingir o índice para o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de Budapeste, na Hungria, que será disputado entre 18 de julho e 3 de agosto.

Da esquerda para a direita, Murilo, Manuela, Vitor e Matteo; ao fundo, o técnico Fabio Cremonez – Foto: Lucas Sartori / Natação Americana

Os outros atletas de Americana são Manuela Ballan Sega, que vai competir nos 50, 100 e 200 m peito, além dos 50 e 200 m livre; Vitor Ballan Sega, que nada os 50, 100, 200 e 400 m livre; e, por fim, Matteo Vissotto, 17, confirmado nos 100 e 200 m costas, além dos 50, 100 e 400 m livre.

Os três buscam índice para o Mundial Junior de Natação, que estava marcado para ocorrer de 23 a 28 de agosto, na Rússia, e foi cancelado, em função da invasão russa à Ucrânia. Existe a possibilidade de a competição ser transferida de local.

No Troféu Brasil, todas as provas têm as eliminatórias realizadas no período da manhã, a partir das 9h30, e as finais disputadas no início da noite, a partir das 18h30. Os quatro nadadores do time americanense caem na água amanhã.

“É uma preparação bem intensa, foi uma boa preparação, bem feita. Os obstáculos são realmente os adversários, que são bons adversários, mais de resto, cada um tem sua raia, sua oportunidade, e é fazer o melhor e deixar a coisa acontecer naturalmente”, destacou o técnico da equipe, Fabio Cremonez, em entrevista ao LIBERAL.

“Agradecer aos pais, aos patrocinadores, a todo mundo que apoiou para a gente conseguir fazer os treinamentos com tranquilidade e poder organizar uma viagem dessa magnitude, que é bem importante”, completou o treinador.