Atletas da Natação Americana conquistam quatro medalhas no Sul-Americano Juvenil

Representando o Brasil, Manuela Sega e Rafael Rocha subiram ao lugar mais alto do pódio no final de semana

Rafael Rocha, da equipe de Americana, foi um dos destaques - Foto: Satiro Sodré_SSPress_CBDA

Atletas da equipe Natação Americana se destacaram no Campeonato Sul-Americano Juvenil de Esportes Aquáticos, que está sendo realizado em Buenos Aires, na Argentina. Representando o Brasil, Manuela Sega e Rafael Rocha subiram ao lugar mais alto do pódio no final de semana. Rocha, inclusive, quebrou o recorde de campeonato em sua prova.

Manuela disputou os 100 metros peito na categoria Juvenil B feminino. Ela terminou sua prova em 1m11s29 e garantiu o ouro. Rafael levou três medalhas. Nos 50 metros borboleta, na categoria Juvenil A, ele foi ouro ao terminar em 25s47, garantindo a primeira colocação e o recorde do campeonato.

No revezamento 4×100 metros livre, a equipe finalizou a prova em 3m41s53. Além do lugar mais alto do pódio, o revezamento brasileiro também quebrou o recorde do campeonato. Rafael ainda conquistou a prata nos 50 metros livre, ao finalizar a prova em 24s53.

Na natação, o Sul-Americano Juvenil de Esportes Aquáticos prossegue ate esta quarta-feira. *Estagiário sob supervisão de Reginaldo Gonçalves