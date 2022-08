Atleta inicia jornada de correr uma maratona por dia durante um ano

15.330 quilômetros. Esta é a jornada que Hugo Farias, morador de Americana, tem à frente. Aos 43 anos, ele decidiu dedicar um ano inteiro de sua vida a correr maratonas. Todos os dias, ele vai se propor a correr 42 quilômetros em um trajeto pelas ruas da cidade. Para se ter uma ideia, os 15 mil quilômetros que ele pretender correr em Americana são a distância que separam Brasil e Austrália. O primeiro passo dessa longa jornada foi dado às 6h30 da manhã deste domingo (27).

Hugo não é o primeiro ser humano a buscar 365 maratonas. Entre 2010 e 2011, o belga Stefaan Engels cumpriu o desafio passando por várias cidades europeias. A dinamarquesa Annette Fredskov superou o recorde em 2013, com 366 maratonas, enquanto um casal sexagenário neozeolandês também teria alcançado o feito no mesmo ano. Atualmente, o inglês Gary Mckee está correndo atrás das 365 maratonas.

Hugo Farias tem 43 anos e mora em Americana – Foto: Dókimos Group / Divulgação

No entanto, segundo Hugo, ele é o primeiro brasileiro a tentar o feito – e o primeiro do hemisfério sul do mundo. “Me inspirou seguir em frente saber que já tinha sido feito uma vez, que era possível”, contou ao LIBERAL.

A ideia surgiu no final do ano passado, quando começou a refletir sobre a vida. Há mais de 20 anos trabalhando na área de tecnologia, ele decidiu pedir demissão e se dedicar ao objetivo, batizado de “Projeto Propósito”.

“Loucura, né? A ideia surgiu quando comecei a refletir sobre carreira e futuro. Sempre trabalhei em empresas no segmento privado, a carreira sempre foi progressiva. Comecei a refletir sobre o uso do meu tempo e me questionar se queria continuar fazendo aquilo ou outra coisa”, contou Hugo.

Ligado aos esportes desde os oito anos, Hugo atualmente era triatleta, praticando natação, ciclismo e corrida. Dessas três atividades, correr é o que ele mais apreciava. Em 2019, já havia corrido uma maratona na Argentina.

“Queria fazer algo com impacto. A ideia foi sendo lapidada e descobri um propósito – contribuir com a ciência, com o esporte e a medicina esportiva”, explicou.

O Incor (Instituto do Coração) de São Paulo fará um acompanhamento mensal do maratonista, para entender o que esse esforço fará com seu sistema cardiovascular. Já a USP (Universidade de São Paulo) vai analisar o funcionamento geral do corpo dele ao longo do projeto.

O corredor ainda será acompanhado por uma equipe multidisciplinar, com fisioterapeuta, assessoria esportiva, dermatologista, psicólogo e nutricionista.

Para conseguir cumprir o desafio, terá um gasto diário de 5 mil calorias, o dobro de uma pessoa normal. Ele vai levar comida e água para consumir ao longo das maratonas, mas também contará com alguns pontos de apoio para se reabastecer. O trajeto conta com postos de combustível, que podem servir como locais de parada para o banheiro.

TRAJETÓRIA

Hugo calcula que vai correr cerca de quatro horas e meia todos os dias. Ele vai sair de sua casa, no no bairro Cordenonsi, seguir pelas avenidas Bandeirantes, Brasil e Armando Salles, continuando para o Jardim Terramérica. Lá, ele dará quatro voltas e depois vai retornar para casa.

Ao fim da maratona, vai ficar por dez minutos em uma banheira com gelo e consumir carboidratos para se recuperar. Sono regrado, suplementos alimentares, hidratação e fisioterapia semanal também farão parte de sua rotina para garantir a recuperação do corpo.

As maratonas continuam inclusive em finais de semana e feriados. Ao longo do ano, ele calcula que gastará 36 pares de tênis. O projeto conta com o apoio da esposa, que é a dermatologista de Hugo, e dos filhos do casal.

“Eu vejo que o meu futuro vai girar em torno do esporte após esse projeto, existe um potencial grande de fazer um trabalho integrado no mercado, reunindo todas as especialidades que atuam no ecossistema do esporte. É um projeto de autoconhecimento, disciplina e resiliência, mas o principal é inspirar pessoas a correrem atrás de seu futuro”, declarou Hugo.