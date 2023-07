Atleta e técnico de vôlei de Santa Bárbara são convocados para Jogos Mundiais Universitários

A atleta barbarense Laís Cruz de Lima e o técnico da equipe de vôlei masculino de Santa Bárbara d’Oeste, Alexandre Grillo Pan, foram convocados para o Universiades, os Jogos Mundiais Universitários de Verão, que serão disputados entre os dias 28 de julho e 8 de agosto, na China.

Laís Cruz de Lima e Alexandre Grillo Pan – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

Laís iniciou sua carreira em Santa Bárbara e passou pelas equipes de Americana, Boituva, Clube Curitibano, Lavras de Minas Gerais e Valinhos; atualmente, defende as cores do Blumenau. No ano passado, a líbero disputou o Pan-Americano Universitário do México, pela Unip, e foi campeã do Fisu América Games, os Jogos Universitários Sul-Americanos.

Alexandre Grilo Pan, por sua vez, ocupará o cargo de assistente técnico da equipe masculina do Brasil nos Jogos Mundiais. Nos tempos de atleta, Pan iniciou sua trajetória no Rio Branco e passou por equipes de São Paulo e Minas Gerais.