Atleta de Suriname é pego no doping e Felipe Bardi se torna recordista sul-americano 

Americanense tem tempo de 9s96 nos 100 m rasos, conquistado em setembro do ano passado, em São Bernardo do Campo

O recordista sul-americano dos 100 m rasos do atletismo é de Americana. Na última segunda-feira (27), a World Athletics, órgão que gere o atletismo em nível mundial, suspendeu por uso de doping o surinamês Issamade Asinga, que era líder do ranking, com o tempo de 9s89. Assim, Felipe Bardi, que correu em 9s96, herdou o posto de homem mais rápido do continente.

Asinga fez a marca em julho do ano passado, em competição realizada em São Paulo. No entanto, o exame antidoping flagrou o uso de GW1516, ou então cardarine, uma substância que estimula efeitos da testosterona e auxilia na queima de gordura e resistência. Desta forma, o atleta de Suriname foi suspenso por quatro anos e teve seus resultados anulados.

Felipe Bardi agora é o homem mais rápido do continente – Foto: Wagner Carmo/CBAt

Felipe Bardi registrou o seu recorde no dia 9 de setembro de 2023, durante o Troféu Bandeirantes de Atletismo, disputado em São Bernardo do Campo. Além de assumir a liderança do ranking brasileiro à época, o americanense garantiu índice para os Jogos Olímpicos de Paris.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Na França, Bardi está praticamente garantido na prova dos 100 m. Para ficar de fora, três atletas teriam de correr abaixo de 9s96 até o dia 30 de junho. No revezamento 4×100 m, a equipe brasileira ainda não está garantida, mas deverá conquistar a vaga via ranking.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

O americanense segue se preparando para a Olimpíada. Neste mês, Bardi faturou duas medalhas de ouro no Campeonato Ibero-Americano de Atletismo, realizado em Cuiabá (MT). Na prova individual, ele correu em 10s14, enquanto o revezamento conquistou o tempo de 39s19.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.