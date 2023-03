Atleta de Sumaré participará de mundial de duathlon na Espanha

O atleta Marcelo Gusmão, de Sumaré, representará a RPT (Região do Polo Têxtil) no Campeonato Mundial de Multiesporte, realizado em Ibiza, na Espanha, no dia 30 de abril. Participando na modalidade duathlon standard, essa será a primeira vez do competidor de 41 anos em um torneio de cunho mundial.

Educador físico e assessor esportivo, Marcelo começou a competir no triathlon, quando acontece corrida, ciclismo e natação, e participou de competições como o Ironman 70.3. No duathlon, modalidade em que há apenas corrida e ciclismo, ficou em quarto lugar no Campeonato Brasileiro de Duathlon Standard, em agosto do ano passado, e garantiu sua vaga na competição de Ibiza.

Atleta Marcelo Gusmão vai competir na Espanha – Foto: Divulgação

Gusmão embarca rumo ao país europeu no dia 21 de abril. Antes do mundial, o duoatleta participará de uma maratona de 42 km, em Madrid, que servirá como preparação. A cobiçada prova de Ibiza conta com 10 km de corrida, 40 km de ciclismo e é encerrada com mais 5 km corridos.

Ao LIBERAL, Marcelo afirmou que pretende terminar a competição entre os dez primeiros colocados. “As expectativas para as provas são as melhores possíveis, até porque é o meu primeiro mundial, então venho me dedicando ao máximo nos treinamentos, alimentação, parte de sono e descanso”, afirmou.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Além da preparação física, o atleta relata que tem trabalhado para conhecer ao máximo o ambiente que enfrentará em Ibiza, assim como as condições técnicas.

“Pretendo fazer uma excelente prova. Tenho estudado bastante sobre a altimetria, sobre o terreno que vai ser a parte da corrida, a hidratação. Vamos para lá para fazer o melhor, estamos nos preparando para isso”, completou.

Após a disputa do mundial, Marcelo Gusmão vai até os Estados Unidos, onde voltará ao triathlon para disputar mais uma prova do Ironman 70.3, no dia 14 de maio, na Flórida.

O atleta tem o apoio da Prefeitura de Sumaré e é patrocinado por Good Bom Supermercados, Electrosol Soluções Elétricas, GMuscle Suplementos, NanoBodyTech, Swim Plus e D’magrela Bicicletaria.